"طالبان" تبحث مع ألمانيا رفع العقوبات وإعادة أفغانستان إلى نظام "سويفت"

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية يوم الثلاثاء أنها ناقشت مع ألمانيا رفع العقوبات الحالية المفروضة على الحركة وإعادة أفغانستان إلى نظام "سويفت" للتعاملات المالية.

وقال مرشح حكومة "طالبان" لمنصب مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة وعضو المكتب السياسي للحركة بالدوحة سهيل شاهين في تغريدة، إنه التقى السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزل في العاصمة القطرية وناقش معه عددا من القضايا.

وأوضح شاهين أن القضايا التي ناقشها شملت رفع العقوبات الحالية واحتياجات مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

وذكر أنه أكد لبوتزل على إعادة أفغانستان إلى خدمة الدفع عبر نظام "سويفت" من أجل تلبية الاحتياجات الماسة لمجتمع الأعمال الأفغاني.

وكانت البنوك الغربية قد جمدت الأصول الأجنبية لأفغانستان بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان، كما علق بشكل مؤقت عمل البنوك الأفغانية في نظام "سويفت".

المصدر: وكالات