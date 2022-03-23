فرنسا تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ بداية فبراير

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، يوم الثلاثاء، تسجيل أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ بداية فبراير المنصرم.

وبلغ عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية 180777 حالة، كما ارتفع عدد من احتاجوا دخول المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.

وارتفعت الإصابات الجديدة في فرنسا مرة أخرى منذ بداية الشهر الحالي، لكن وزير الصحة أوليفييه فيران قال إن هذا الارتفاع سيصل ذروته بنهاية مارس.

يذكر أنه تم رفع معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد قبل بضعة أسابيع.

المصدر: وكالات