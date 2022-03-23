توقيف جندي كوري جنوبي في بولندا بعد سفره للمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن توقيف جندي تابع للمشاة البحرية الكورية الجنوبية في بولندا بعد سفره للمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إن الجندي بمشاة البحرية الذي غادر أثناء إجازته إلى بولندا دون الحصول على موافقة محتجز الآن لدى السلطات الأوكرانية، وسط تقارير أفادت بأنه كان ينوي مساعدة أوكرانيا في التصدي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وحسب المسؤول في الخارجية فإن الجندي الكوري الجنوبي حاول دخول أوكرانيا من بولندا، لكنه مُنع من الدخول عند نقطة تفتيش حدودية أوكرانية، وأضاف أن السلطات الأوكرانية سوف تنقله إلى المسؤولين الكوريين الجنوبيين في بولندا.

وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إن الجندي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، توجه صباح الاثنين إلى بولندا القريبة من أوكرانيا عبر مطار "إنتشون" الدولي.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه يسعى إلى الانضمام إلى كتيبة القوات الأجنبية في أوكرانيا.

المصدر: يونهاب