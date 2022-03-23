واشنطن: لن نوافق على الصفقة النووية مع إيران إن لم تمنعها من امتلاك السلاح النووي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة لن توافق على العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إن لم تضمن الصفقة منع طهران من امتلاك السلاح النووي.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نعتبر أنه إذا كانت هناك صفقة نووية مع إيران متطابقة مع المعايير التي حددها الرئيس (جو بايدن) والتي تتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي بشكل يمكن التأكد منه، وحشر برنامجها النووي في العلبة بعد أن أخرجه منها الرئيس ترامب، عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، فنحن سنوافق على مثل هذه الصفقة، لأننا نعتقد أن ذلك يتماشى مع مصالح الأمن القومي".

وتابع: "ولكننا لن نوافق على الصفقة إن لم تتطابق مع تلك المهام".

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واعترف ساليفان بأن روسيا لعبت دورا مركزيا في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران في 2015، حيث استقبلت روسيا اليورانيوم المخصب من إيران لكي لا تتجاوز مخزونات إيران منه 300 كغم.

وأوضح أن "المخزونات كانت قليلة لدرجة لم تسمح لإيران بأن تبدأ الأعمال بسرعة للحصول على شحنة نووية. وهذا كان الجزء الرئيسي في ما يخص ضمان إبقاء البرنامج النووي الإيراني في العلبة".

وأضاف أن هذا الأمر كانت له أهمية عملية، ولكن ليس سياسية.

المصدر: "تاس"