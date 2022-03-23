عبد اللهيان لنظيره القطري: طهران مستعدة لاتفاق جيد ومستدام

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد طهران "التام للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الجانبين ناقشا "آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب مفاوضات فيينا".

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة إن عبد اللهيان شدد على "ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مفاوضات فيينا"، وأضاف أن بلاده "مستعدة تماما للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام".

ونقلت الوكالة عن الوزير القطري تأكيده على "ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق"، وأنه "ثمّن موقف إيران البناء في مفاوضات فيينا".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية