كييف: ننتظر محادثة الرئيس الأوكراني مع الرئيس الصيني بفارغ الصبر

أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي إن كييف تنتظر بفارغ الصبر محادثة زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال يرماك على تويتر: "الصين هي واحدة من أقوى زعماء العالم. وتأمل كييف أن تلعب بكين دورا أكثر بروزا في إنهاء هذه الحرب. نحن ننتظر بفارغ الصبر المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بلاده تتبع موقفا مستقلا وغير منحاز بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"