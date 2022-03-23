كييف: ننتظر محادثة الرئيس الأوكراني مع الرئيس الصيني بفارغ الصبر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snlu
أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي إن كييف تنتظر بفارغ الصبر محادثة زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال يرماك على تويتر: "الصين هي واحدة من أقوى زعماء العالم. وتأمل كييف أن تلعب بكين دورا أكثر بروزا في إنهاء هذه الحرب. نحن ننتظر بفارغ الصبر المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بلاده تتبع موقفا مستقلا وغير منحاز بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا.
المصدر: "نوفوستي"