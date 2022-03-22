البنتاغون: الوضع الأمني في أوروبا تغير بصرف النظر عن نتيجة الحرب في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أنه بصرف النظر عن مآلات الحرب في أوكرانيا، "فإن الوضع الأمني في القارة الأوروبية قد تغير".

وقال كيربي في إفادة صحفية إن واشنطن ليست متأكدة من أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة مواقع في ضواحي كييف، مضيفا أن "القوات الأوكرانية تنتقل إلى الوضع الهجومي في أكثر من منطقة خاصة في الجنوب".

وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية "تراقب الانتشار النووي الروسي يوميا ولم ترصد ما يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الـ27، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

المصدر: وكالات