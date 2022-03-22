وزير الخارجية الإيطالي يستقبل نظيره اللبناني

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، وجرى خلال اللقاء عرض "القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي بدءا من الحرب في أوكرانيا".

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان: "استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية عبد الله بو حبيب، أثناء زيارته لروما برفقة رئيس الجمهورية ميشال عون".

وذكرت أن "الوزيرين ناقشا أولا القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، بدءاً من الحرب في أوكرانيا، حيث أعرب دي مايو عن تقديره للموقف الواضح الذي اتخذه لبنان، من بين أوائل دول الشرق الأوسط التي نددت بالهجوم الروسي على أوكرانيا، والتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة روسيا".

وأشار البيان إلى أن "الوزيرين ناقشا بعد ذلك القضايا الإقليمية، واستعرضا الجوانب الرئيسية للعلاقات الثنائية، وأكد دي كايو لنظيره اللبناني، الأهمية الاستراتيجية للبنان بالنسبة لإيطاليا فيما يتعلق باستقرار منطقتي المتوسط ​​والشرق الأوسط، كما ذكّر أيضا بالالتزام الإيطالي الجوهري لصالح مساعدة الفئات والمجموعات الاجتماعية الأكثر ضعفا، والانتعاش الاقتصادي للبلد من خلال مشاريع تعاوننا الإنمائي".

المصدر: "آكي"