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الناتو لا يستبعد ردا مشتركا على هجوم سيبراني على أحد أعضائه

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الناتو لا يستبعد ردا مشتركا على هجوم سيبراني على أحد أعضائه
AP Patrick Semansky
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن حلف الناتو لا يستبعد ردا مشتركا على هجوم سيبراني على إحدى الدول الأعضاء في الحلف.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "في يونيو العام الماضي عندما عقد زعماء دول الناتو قمة لهم... قدمنا إعلانا كان ينص على الربط بين المادة الخامسة (حول الدفاع المشترك) وبين الهجمات السيبرانية".

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وتابع: "وهذا ما يمكننا والدول الأخرى أن نستخدم فيه قدراتنا لمساعدة أي دولة لحماية نفسها والرد على هجوم معين".

وأشار إلى أن "ذلك ليس بالضرورة نفس الأمر مع الرد العسكري. وهذا الرد قد يكون بأشكال مختلفة. لكننا أكدنا بوضوح في وثائق الناتو... أن الأمن السيبراني هو قضية تهم الحلف، وهو القضية التي سيكون الناتو مستعدا لتوحيد الجهود المشتركة لزيادة ثباته وتعزيز دفاعاته واستخدام الأدوات المناسبة للرد في حال الضرورة".

المصدر: "تاس"

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