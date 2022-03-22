واشنطن: الأمر يعود لإيران لاتخاذ "قرارات صعبة" لإتمام الاتفاق النووي

أعلنت الولايات المتحدة أن الأمر يعود لإيران الآن لاتخاذ قرارات "صعبة" من أجل إحياء اتفاق عام 2015 المتعلق بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه بعد نحو سنة من المفاوضات "المسؤولية تقع على طهران لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة".

وكان برايس قال أمس الاثنين إن العودة إلى اتفاق إيران النووي "ليست وشيكة ولا مؤكدة"، مضيفا أن واشنطن تتأهب لسيناريوهات مختلفة بهذا الصدد.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن برايس قوله إن الأسابيع الأخيرة من التفاوض بشأن الاتفاق النووي كانت مهمة، لكنه أضاف "أريد أن أكون واضحا أن الاتفاق ليس وشيكا ولا مؤكدا".

المصدر: وكالات