وزيرة أمريكية: واشنطن لا ترى أي تهديد وشيك على المنشآت النووية في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم أن الولايات المتحدة لا ترى أي تهديد على المنشآت النووية في أوكرانيا "على المدى القريب"، وأن واشنطن تواصل متابعة التطورات.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي افتراضي، يوم الثلاثاء، إنه "لم تكن هناك أي مخاطر على الأمن العام، متعلقة بالمنشآت النووية في أوكرانيا على المدى القريب".

وأضافت أن "المنشآت الخاصة بحماية المحطات النووية متينة جدا، وهي مصمم بطريقة تسمح بالتصدي للحوادث الإشعاعية وللهجمات من الخارج".

وأكدت: "نحن نواصل متابعة كل ما يجري، سوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا أبلغتها بفقدان سيطرتها على محطة تشيرنوبل النووية على خلفية العملية العسكرية الروسية، وسيطرة القوات الروسية على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية.

ولم ترصد الوكالة الدولية أي خطر إشعاعي حتى الآن. ودعا المدير العام للوكالة رفائيل غروسي لضمان سلامة المنشآت النووية الأوكرانية.

المصدر: "تاس"