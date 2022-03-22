غانتس يتعهد بـ"إحباط العمليات الإرهابية قدر الإمكان"

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بـ"إحباط العمليات الإرهابية قدر الإمكان"، وذلك بعد عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين ومنفذ العملية في مدينة بئر السبع.

وقال غانتس: "سوف يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن كل الوسائل لمنع وقوع حوادث إرهابية قدر الإمكان"، مؤكدا "أننا في حالة تأهب قصوى ضد جميع التهديدات في جميع المناطق".

وأضاف: "سوف نتأكد من أن أي شخص يشجع أو يدعم الهجمات الأخير، سيدفع الثمن".

هذا وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عملية الدهس والطعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع، أدت إلى مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (أصيب دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (أصيب طعنا)، في حين أصيبت امرأتان بحالة بين المتوسطة والخطورة، فيما قتل المنفذ إثر تعرضه لإطلاق نار.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"