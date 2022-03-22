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إسرائيل تجري مناورة عسكرية داخلية تشهد نشاطا جويا مكثفا

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إسرائيل تجري مناورة عسكرية داخلية تشهد نشاطا جويا مكثفا
Gettyimages.ru
طائرة حربية إسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري مناورة عسكرية داخلية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حركة جوية نشطة خصوصا في المنطقة الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" إن "قواته العسكرية ستجري، مساء اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وسيشعر المواطنون بحركة نشطة لقوات الأمن".

وأشار إلى أنه "من المفترض أن ينتهي التدريب العسكري صباح الأربعاء، وأنه سيكون هناك حركة نشطة للجيش خاصة الجوية منها، وتحديدا في المنطقة الشمالية من البلاد".

وأوضح أن "هذه المناورات العسكرية أو التدريبات يعود الهدف منها إلى محاولة الحفاظ على اليقظة واللياقة العسكرية لقوات وضباط وجنود الجيش الإسرائيلي"، لافتا إلى أن "هذه المناورات قد تم التخطيط لها مسبقا باعتبارها جزء من برنامج التدريب لعام 2022".

المصدر: RT

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