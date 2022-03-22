الدنمارك: يجب أن يعود اللاجئون الأوكرانيون إلى وطنهم
Globallookpress Michele Tantussi
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قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن اللاجئين الأوكرانيين لا ينبغي أن يندمجوا في المجتمع الدنماركي، ولكن يجب أن يعودوا إلى وطنهم بمجرد ظهور الفرصة وتطويرها.
ونقلا عن راديو دنماركي، قالت فريدريكسن: "أن تكون لاجئا هو أمر مؤقت، لذا يجب أن تعودوا وتساعدوا في بناء وطنكم عندما تسنح لكم الفرصة بذلك. هذا يسمح لنا بمساعدة اللاجئين الآخرين".
واعتمد البرلمان الدنماركي في وقت سابق قانونا يساوي حقوق اللاجئين الأوكرانيين مع مواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قانون بشأن إجراء خاص لمنح تصاريح الإقامة للاجئين الأوكرانيين.
المصدر: "نوفوستي"