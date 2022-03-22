تركيا: "البوصلة الاستراتيجية" للاتحاد الأوروبي تجعله جزءا من مشاكل شرق المتوسط

انتقدت وزارة الخارجية التركية، وثيقة "البوصلة الاستراتيجية" التي أعدها الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها "تجعل التكتل جزءا من المشاكل شرقي المتوسط، لا الحلول".

وعلقت الخارجية التركية في بيان، على موافقة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد على الوثيقة التي تعد بمثابة دليل لتطوير قدرات الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع، واتخاذ القرارات على هذا الصعيد.

ولفتت إلى أن "الجزء المتعلق بشرقي المتوسط في الوثيقة، المتضمن إشارة إلى تركيا، يتجاهل حقوق أنقرة والقبارصة الأتراك في هذا البحر، ومن الواضح أنه تم إملاؤه على الاتحاد من قبل اليونان والشطر الرومي من قبرص، اللتين لديهما ادعاءات متطرفة بخصوص حدود مناطق الصلاحية البحرية في المنطقة"، مشددة على أن "الوثيقة بصيغتها الحالية منافية للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومنفصلة عن الواقع".

واعتبرت أن "الوثيقة لا يمكن وصفها بـ"البوصلة" لأنها لا ترشد إلى الاتجاه الصحيح، كما أنه من الصعوبة بمكان نعتها بـ"الاستراتيجية"".

وأكدت أن "الوثيقة التي تغفل الحقائق بشكل صارخ وتتعامل مع تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بنظرة سطحية، إنما تعد خطوة غير موفقة للاتحاد وتنم عن غياب للرؤية".

المصدر: "الأناضول"