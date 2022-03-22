النقد الدولي: الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بمقدار الثلث

توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، انكماش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث، بسبب تبعات الحرب الدائرة هناك.

وقالت في إفادة عبر الفيديو: "الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأوكراني يحطم قلبي، من المرجح أن نشهد انكماشا قد يكون ثلث ما كان عليه قبل الحرب".

في المقابل، قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، إن الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير محدود على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الـ27، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"