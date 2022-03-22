أردوغان: نتواصل مع بوتين وزيلينسكي ونؤكد على سياسة الحوار لحل الأزمة

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات بلاده تتواصل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتعمل على إيجاد حل للوضع في أوكرانيا.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "نحن ندرك مدى صعوبة ظروف الحرب الروسية الأوكرانية لكننا سنواصل مساعينا الدبلوماسية التي تعد المخرج الوحيد من الأزمة".

يذكر أن اجتماعا ثلاثيا عقد، بجهود تركية، لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في ولاية أنطاليا التركية في 10 مارس الحالي، وذلك في أول لقاء دبلوماسي رفيع بين موسكو وكييف، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "الأناضول"