بينيت: سنتعامل مع مرتكبي العمليات الإرهابية بيد قاسية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع "مرتكبي العمليات الإرهابية" فيما دعا زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للقبض على المسؤولين عن عملية بئر السبع.

وقال بينيت في بيان، بعد مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة إثنين بجروح خطيرة في عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع: "أبعث بخالص تعازينا إلى عائلات القتلى جراء العملية الإرهابية المروعة التي وقعت في مدينة بئر السبع، وأصلي لشفاء الجرحى.. لقد أجريت للتو تقييما للأوضاع ومشاورات مع وزير الأمن الداخلي ومع المفوض العام الشرطة عقب هذه العملية الإرهابية".

وأضاف: "وقد أبدى المواطنون الذين أطلقوا النار على الإرهابي الجرأة والشجاعة وحالوا دون سقوط المزيد من الضحايا. إن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد وسنتعامل مع مرتكبي العمليات الإرهابية بيد قاسية. هذا وسنلاحق الأشخاص الذين ساعدوهم أيضًا وسنلقي القبض عليهم".

وقد أبدى المواطنون الذين أطلقوا النار على الإرهابي الجرأة والشجاعة وحالوا دون سقوط المزيد من الضحايا.



إن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد وسنتعامل مع مرتكبي العمليات الإرهابية بيد قاسية.



هذا وسنلاحق الأشخاص الذين ساعدوهم أيضًا وسنلقي القبض عليهم". — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) March 22, 2022

بدوره، كتب نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "الهجوم القاتل والمروّع في بئر السبع يتطلب تحركا عاجلا للقبض على كل المسؤولين عنه ومحاسبتهم، يجب على (رئيس الوزراء نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لابيد تجاهل أي اعتبارات سياسية والاهتمام الفوري بأسر من يقف خلف الهجوم واستعادة الأمن لسكان بئر السبع والجنوب".

הפיגוע הרצחני והמזעזע בבאר שבע מחייב פעולה מיידית לתפיסת כל מי שאחראים לו ולמיצוי כל חומרת הדין איתם. אני מבקש להשתתף בצער משפחות הנרצחים ומתפלל לשלום הפצועים. בנט ולפיד חייבים להתעלם מכל שיקול פוליטי ולדאוג מייד לתפיסת המחבלים ולהשבת הביטחון לתושבי באר שבע והדרום. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 22, 2022

هذا ودعا عضو الكنيست الإسرائيلي​ اليميني، إيتمار بن غفير، إلى تظاهرة في مدينة بئر السبع، على خلفية عملية الطعن.

المصدر: RT