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بينيت يجري مشاورات إثر عملية الدهس والطعن في بئر السبع

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بينيت يجري مشاورات إثر عملية الدهس والطعن في بئر السبع
AFP
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يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مشاورات مع وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة، إثر عملية الدهس والطعن في مدينة بئر السبع والتي أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين على الأقل.

وقال المتحدث باسم مكتب بينيت للإعلام العربي، أوفير جندلمان: "تم اطلاع رئيس الوزراء بينيت على آخر التطورات على خلفية العملية الإرهابية التي ارتكبت في بئر السبع وهو يجري الآن مشاورات مع وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة".

هذا وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عملية الدهس والطعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع، أدت إلى مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (أصيب دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (أصيب طعنا)، في حين أصيبت امرأتان بحالة بين المتوسطة والخطورة،  فيما قتل المنفذ إثر تعرضه لإطلاق نار.

المصدر: RT

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