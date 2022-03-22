منظمة الصحة العالمية: العديد من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عددا من دول أوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت "فجأة" تدابير مكافحة فيروس كورونا، وتجد نفسها تواجه مجددا ارتفاعا واضحا بعدد الإصابات.

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وفي مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، أوضح مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن هذا الارتفاع الجديد في عدد الإصابات، يأتي بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور أوميكرون، المسماة "بي إيه.2".

وأشار هانس كلوغه إلى أنه "متيقض" بشأن الوضع الوبائي الحالي في القارة الأوروبية، لكنه أكد بأنه يبقى "متفائلا".

المصدر: "فرانس برس"