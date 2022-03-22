صحيفة: هنغاريا ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة مجهول دخلت أجواء البلاد قادمة من أوكرانيا

أرسلت هنغاريا طائرات حربية، أمس الاثنين، لاعتراض جسم طائر مجهول الهوية دخل أجواء البلاد قادما من أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وأفادت صحيفة Hungary Today نقلا عن وزارة الدفاع الهنغارية أن مقاتلات "غريبن" التابعة لقوات سلاح الجو الهنغاري أقلعت في نهار يوم الاثنين، بسبب (الكشف عن) مركبة جوية مجهولة الهوية تسربت إلى المجال الجوي الوطني قادمة من أوكرانيا".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الرادات رصدت الطائرة في الجزء الشرقي من البلاد، وكانت تحلق باتجاه سلوفاكيا.

وأشارت Hungary Today إلى أنها المرة الثالثة منذ يوم السبت الماضي التي أقلعت فيها مقاتلات هنغارية في مهمة، بعد وضع سلاح الجو الوطني في حالة تأهب.

وأواسط مارس الجاري وردت تقارير إعلامية حول تحطم طائرة مسيرة في العاصمة الكرواتية زغرب قدمت من أوكرانيا، وسط مواصلة روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في منطقة دونباس والأراضي الأوكرانية.

المصدر: "تاس"