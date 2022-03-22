الناتو يعلن عن تعزيز وجوده الدفاعي في الجزء الشرقي بمزيد من القوات والطائرات والسفن

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن الرد على روسيا بتعزيز تواجده الدفاعي في الجزء الشرقي من دول الحلف.

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وقالت المتحدثة باسم "الناتو"، أوانا لونجيسكو: "نحن نواجه حقيقة جديدة لأمننا بسبب الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا"، على حد قولها.

وأضافت: "ردا على ذلك، عزز الناتو وجوده الدفاعي في الجزء الشرقي من الحلف بمزيد من القوات والطائرات والسفن"، مشيرة إلى كيفية انتشار العتاد العسكري في الجزء الشرقي من دول الحلف عبر صورة توضيحية.

🆕 UPDATE 🆕



We face a new reality for our security due to #Russia’s illegal invasion of #Ukraine.



In response, #NATO has reinforced its defensive presence in the eastern part of the Alliance with more troops, planes & ships.



Here’s the overview ⤵️ pic.twitter.com/nrAVDOGtJj — Oana Lungescu (@NATOpress) March 22, 2022

المصدر: RT