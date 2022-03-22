بايدن معلقا على صاروخ "كينجال" الروسي: يستحيل إيقافه

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، "من المستحيل تقريبا إيقافه".

وجاءت تصريحات بايدن خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاع الأعمال، ردا على سؤال بشأن مشاهدته لصاروخ "كينجال" الروسي، قائلا: "لدى الصاروخ الروسي رأس حربي مماثل للصواريخ الأخرى، حيث لا يوجد فرق كبير باستثناء أنه يكاد يكون من المستحيل إيقافه".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعا عسكريا أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"