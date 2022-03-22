الكرملين: أوكرانيا ردت على بعض الوثائق التي قدمتها روسيا والمفاوضات أبطأ وأقل مغزى مما نريد

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزى مما نود، منوها بأن موسكو سلمت كييف مسودة الوثائق في إطار عملية التفاوض واستجابت كييف على بعضها.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "الكرملين لم يكشف عن تفاصيل المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا حتى لا يضر بعملية التفاوض"، منوها بأن المفاوضات مع الجانب الأوكراني "تسير بالفعل أبطأ بكثير وأقل مغزى مما نود".

وأوضح المتحدث: "مطالب روسيا معروفة للجانب الأوكراني. وتم شرحها وصياغتها شفهيا وخطيا بوضوح شديد. وتم تسليم جميع مسودات الوثائق اللازمة إلى الأوكرانيين قبل أيام قليلة.. وكييف ردت على بعضها".