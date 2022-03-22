سيئول تحقق بسفر جندي من مشاة البحرية إلى بولندا بدون إذن

أفاد مسؤول بالجيش الكوري الجنوبي، بأن الجيش يحقق بسفر جندي من مشاة البحرية إلى بولندا دون حصوله على موافقة أثناء إجازته.

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ولفت المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الجندي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه أيضا، توجه صباح الاثنين إلى بولندا، القريبة من أوكرانيا، عبر مطار "إنتشون" الدولي.

وأضاف: "نحاول الاتصال به من خلال والده وأصدقائه حتى يعود إلى البلاد طوعا، كما نعمل مع السلطات المعنية لتوقيفه".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن هذا الجندي يسعى إلى الانضمام إلى كتيبة القوات الأجنبية في أوكرانيا.

وتتعاون حكومة كوريا الجنوبية حاليا مع السلطات البولندية للتحقق مما إذا كان الجندي المذكور قد دخل أوكرانيا، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

وكانت كوريا الجنوبية، منعت مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ منتصف فبراير، وسط المخاوف المتعلقة بالسلامة.

المصدر: "يونهاب"