بيني غانتس: لابيد "تخلى عن الديمقراطية الإسرائيلية"

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن وزير الخارجية، يائير لابيد " تخلى عن الديمقراطية الإسرائيلية" بعدم انضمامه إليه (غانتس) لتشكيل الحكومة السابقة.

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وخلال مؤتمر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إنشاء حزب "أزرق أبيض"، قال بيني غانتس: "عندما تكون الأمة في مأزق، أنا ألبي النداء"، لافتا إلى أن لابيد، في المقابل "كان دائما يهتم بنفسه فقط".

كما هاجم غانتس وزير الخارجية لابيد وأولئك "الذين كانوا على استعداد للتخلي عن الديمقراطية الإسرائيلية وقت انتشار جائحة كورونا".

وكان عضو الكنيست السابق من حزب '"أزرق أبيض" ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، حاضرا أيضا في حفل الحزب، والذي شغل أشكنازي منصب وزير الخارجية قبل لابيد، أي قبل تقاعده من أزرق أبيض والحياة السياسية بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

المصدر: "جيروزاليم بوست"