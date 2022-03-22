سريلانكا.. نشر الجنود في محطات الوقود مع اندلاع احتجاجات متفرقة

نشرت السلطات في سريلانكا جنودها لحماية محطات الوقود، إثر احتجاجات متفرقة لآلاف السائقين الذين يضطرون للانتظار يوميا في طوابير لشراء الوقود.

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وأعلنت السلطات عن نشر الجنود بعدما قامت حشود غاضبة بقطع طريق مزدحم في العاصمة كولومبو ما تسبب بأزمة مرور استمرت ساعات، لعدم تمكنهم من شراء الوقود الإثنين.

وأشار مسؤول بارز في الدفاع، طالبا عدم نشر اسمه، إلى أن "التوتر يتصاعد مع ازدياد طوابير الانتظار".

وأضاف "اتخذ قرار الليلة الماضية باستدعاء جنود لتعزيز الشرطة. والهدف منع الاضطرابات".

Sri Lanka orders troops to petrol stations as sporadic protests erupt among the thousands of motorists queuing up daily for scarce fuel.



The South Asian island nation is grappling with its worst economic meltdown since independence in 1948https://t.co/ybbNrRQFjJpic.twitter.com/Zd3BXweWqP — AFP News Agency (@AFP) March 22, 2022

وتواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في 1948، مع فرض تقنين في التيار الكهربائي ونقص في السلع الغذائية الرئيسية والغاز المنزلي.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في صفوف انتظار أمام محطات وقود منذ السبت، بحسب الشرطة التي أفادت عن توقف السيارات ليلا أمام العديد من المحطات لشراء الديزل والبنزين.

ودعا الرئيس غوتابيا راجاباكسا إلى اجتماع يضم كافة الأحزاب السياسية الأربعاء، لمناقشة الأزمة الاقتصادية، لكن مجموعات معارضة قالت إنها تخطط لمقاطعته.

المصدر: AFP