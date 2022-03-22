 
مباشر

إجلاء 619 شخصا بينهم 134 طفلا من ماريوبول إلى دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار العالم

إجلاء 619 شخصا بينهم 134 طفلا من ماريوبول إلى دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snfa

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بإجلاء أكثر من 600 شخص من مدينة ماريوبول إلى بيزيمينوي في جمهورية دونيتسك، من بينهم 134 طفلا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان سلطات دونيتسك: "خلال الـ24 ساعة الماضية لغاية صباح اليوم الثلاثاء، تم إجلاء 619 شخصا، من بينهم 134 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي، بمنطقة نوفوازوفسكي".

كما أشارت السلطات إلى أنه بلغ مجموع الذين تم إجلاؤهم أكثر من 4000 شخص إلى بيزيمينوي خلال الفترة من 5 مارس إلى 22 مارس.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة
الدفاع الروسية: السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا