إجلاء 619 شخصا بينهم 134 طفلا من ماريوبول إلى دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بإجلاء أكثر من 600 شخص من مدينة ماريوبول إلى بيزيمينوي في جمهورية دونيتسك، من بينهم 134 طفلا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان سلطات دونيتسك: "خلال الـ24 ساعة الماضية لغاية صباح اليوم الثلاثاء، تم إجلاء 619 شخصا، من بينهم 134 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي، بمنطقة نوفوازوفسكي".

كما أشارت السلطات إلى أنه بلغ مجموع الذين تم إجلاؤهم أكثر من 4000 شخص إلى بيزيمينوي خلال الفترة من 5 مارس إلى 22 مارس.

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المصدر: نوفوستي