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الولايات المتحدة.. أعاصير تضرب ولاية تكساس مخلفة أضرارا بالمنازل

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الولايات المتحدة.. أعاصير تضرب ولاية تكساس مخلفة أضرارا بالمنازل
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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ضربت عدة أعاصير ولاية تكساس الأمريكية، ودمرت عشرات المنازل وألحقت أضرارا بعدد من المدارس، دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع ضحايا.

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وأفادت التقارير، بحسب NEWYORK POST، بأنه لم يسقط أي قتيل خلال موجة الأعاصير التي أصابت مناطق على أطراف بعض المدن الرئيسية بالولاية.

وقال حاكم تكساس، غريغ أبوت، في مؤتمر صحفي: "نعلم أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعطلت حياتهم تماما، والبعض فقدوا منازلهم".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، على الرغم من وجود بعض الأضرار المادية المدمرة، لا توجد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح، وهو أمر مذهل".

المصدر: NEWYORK POST

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