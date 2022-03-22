إيطاليا تشيد بجهود تركيا لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أكدت إيطاليا، دعمها "المطلق" لجهود الوساطة التركية في "الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا"، مشددة على أن "تركيا دولة مهمة للحوار".

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وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في تصريح لوسائل إعلام محلية، بعد مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عن دعم بلاده "المطلق" لجهود الوساطة التركية في "الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".

وقال: "إيطاليا تدعم بالمطلق المفاوضات التي دفعت بها تركيا إلى الأمام. تركيا ليست حليفا في الناتو فحسب؛ بل دولة مهمة للحوار الهادف إلى حث الطرفين على التوصل لاتفاق سلام".

وأشار مايو، إلى إجرائه اتصالا هاتفيا في وقت سابق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

يذكر أن اجتماعا ثلاثيا عقد، بجهود تركية، لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في ولاية أنطاليا التركية في 10 مارس الحالي، وذلك في أول لقاء دبلوماسي رفيع بين موسكو وكييف، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "الأناضول"