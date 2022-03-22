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الرياض تبحث مع موسكو مقترح وساطة عرضه محمد بن سلمان لحل الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

الرياض تبحث مع موسكو مقترح وساطة عرضه محمد بن سلمان لحل الأزمة الأوكرانية
AP Russian Foreign Ministry Press Service
وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان ونظيره الروسي، سيرغي لافروف
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أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي، سيرغي لافروف.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد الأمير فيصل بن فرحان لنظيره الروسي على "موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية"، حيث تطرق وزير الخارجية السعودي إلى "آفاق المضي بتحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان".

كما بحث الطرفان "العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين"، وفق وكالة الانباء السعودية.

المصدر: "واس"

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