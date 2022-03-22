موسكو تدعو الإعلام الأمريكي للتركيز على جرائم القوات الأوكرانية بحق سكان ماريوبول

دحضت سفارة روسيا بواشنطن مزاعم الصحافة الأمريكية بشأن إقامة "معسكرات تصفية" بماريوبول ودعتها بدلا من نشرالأكاذيب التركيز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية بحق سكان المدينة.

وجاء في بيان السفارة: "يتعين على على وسائل الإعلام الأمريكية أ، تركز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية، التي تستخدم مواطنيها كدروع بشرية وتضع أسلحة ثقيلة في المناطق السكنية في مدينة ماريوبول. لقد فعل النازيون (الألمان) الشيء نفسه في برلين المحاصرة عام 1945. من مصلحة كل دول العالم نزع سلاح الفاشيين وتقديمهم للعدالة. القوات المسلحة الروسية ستنقذ المدنيين وتدمر النازيين".

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وشددت السفارة على إن عدم الاحتراف وعدم المهنية وأكاذيب وسائل الإعلام الأمريكية تتجاوز كل الحدود، فهي تعمل على أساس مبدأ "كل الوسائل جيدة في حرب المعلومات".

وأضاف البيان: "من مصلحة جميع دول العالم نزع سلاح القوميين المتطرفين في أوكرانيا وتقديمهم لمحاكمة عادلة".

المصدر: تاس