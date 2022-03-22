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مالي.. مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد

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مالي.. مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد
Gettyimages.ru
عنصر من القوات المالية
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أعلن الجيش المالي عن مقتل 4 من عناصر وإصابة 17 آخرين في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط البلاد.

وأضاف الجيش في بيان له، أن "وحدة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لكمين نصبه مسلحون يوم الاثنين ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 7 آخرين".

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وتابع أنه "بعد رد قوي من القوات المسلحة المالية قتل 13 مسلحا وتم اعتقال إرهابيين".

وأشار إلى أن الهجوم الثاني استهدف موقعا عسكريا في منطقة تيسيت حيث لقي جنديان مصرعهما وجرح 10 آخرون.

المصدر: "سبوتنيك"

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