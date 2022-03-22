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السفارة الصينية لدى واشنطن: القيود الأمريكية انتهاك للعلاقات الدولية

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السفارة الصينية لدى واشنطن: القيود الأمريكية انتهاك للعلاقات الدولية
Globallookpress imagebroker/Guenter Fischer
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أعلن المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بنغ يو أن العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الصينيين تنتهك العلاقات الدولية.

وقال الدبلوماسي الصيني معلقا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المسؤولين الصينيين: "ما يسمى بمشاكل حقوق الإنسان في الصين، وفقا للجانب الأمريكي، غير موجودة. حرية الدين وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق للشعب الصيني محمية بشكل كامل".

وأضاف: "مهما كانت القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على المسؤولين الصينيين بحجة أو بأخرى، هم (في الولايات المتحدة) ينتهكون بشكل خطير القواعد الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية ويتدخلون في الشؤون الداخلية للصين. والصين تعارضهم بشدة".

المصدر: "تاس"

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