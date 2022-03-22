زاخاروفا ساخرة من تصريح البيت الأبيض: "السيل الشمالي 2" قرر بنفسه عدم السماح بمرور الغاز

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، التي قالت إن "واشنطن لم تطلب من الشركات مغادرة روسيا".

وكتبت زاخاروفا على "تيليغرام" ساخرة: "قالت بساكي إن السلطات الأمريكية لم تطلب من أي شركة تعليق أنشطتها في روسيا. قررت الشركات بنفسها مغادرة البلاد".

وتابعت زاخاروفا: "مثلا، خط السيل الشمالي-2، قرر بنفسه عدم السماح بمرور الغاز".

وقالت بساكي في وقت سابق إن على الشركات الأمريكية أن تقرر بنفسها مسألة مغادرة السوق الروسية، ولم يطلب البيت الأبيض من أي شركة القيام بذلك.

المصدر: "نوفوستي"