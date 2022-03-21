طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا اقترب من المرحلة النهائية

أكدت إيران اقتراب التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا حول ملفها النووي، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الخطوة يعتمد على حسن نية واشنطن من الناحية العملية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الوصول لاتفاق نووي خلال محادثات فيينا "يقترب من المرحلة النهائية".

وأضاف: "في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية، قدمنا مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "الأمر متروك الآن للجانب الأمريكي لإظهار حسن نيته في الجانب العملي".

وأردف قوله: "نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم"، مشيرا أن "علي باقري (رئيس الوفد الإيراني بالمفاوضات) على اتصال مباشر ومستمر مع منسق المحادثات إنريكي مورا".

المصدر: "تسنيم"