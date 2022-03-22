الخارجية الأمريكية: واشنطن تسعى للحفاظ على خطوط الاتصال مع موسكو مفتوحة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن ترغب في الحفاظ على وجود دبلوماسي مشترك مع روسيا وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة.

وقال برايس: "متأكدون أنه من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا"، مشيرا إلى أن هذا مهم بشكل خاص "في أوقات التوترات والصراعات".

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وأضاف: "نحن نسعى للحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة، ونحن نسعى للحفاظ على وجود دبلوماسي في موسكو. كما أننا نسعى للحفاظ على وجود دبلوماسي روسي في الولايات المتحدة".

واستدعت روسيا في وقت سابق من اليوم الاثنين السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأمريكي أن "هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أمريكي والتي لا تليق برجل دولة من الصف الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأمريكية على حافة القطيعة".

المصدر: "تاس"