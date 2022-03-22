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الاتحاد الأوروبي: لن نفرض عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع

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الاتحاد الأوروبي: لن نفرض عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع
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المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد لن يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والدفاع في بروكسل، يوم الاثنين، إن "فرض العقوبات رسميا يتطلب إجراءات محددة، وأنا لا أعتقد أنه سيكون وضع إجراءات جديدة هذا الأسبوع".

وأضاف أن قمة الاتحاد الأوروبي "ستناقش ما يمكن القيام به" في هذا الصدد.

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وامتنع بوريل عن الرد على أسئلة الصحفيين حول شروط رفع العقوبات، أو ما إذا تم فرضها "للأبد".

يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تعقد في بروكسل يومي 24 و25 مارس الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن فرض عدة حزم من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"

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