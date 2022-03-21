البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن

أكدت آن نويبرغر مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن السيبراني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن.

وقالت نويبرغر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "تحركنا رغبة الرئيس في تجنب الحرب بأي ثمن، ومضاعفة الجهود في الدبلوماسية. أوضح الرئيس أننا لا نبحث عن صراع مع روسيا".

وشددت على أن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإلكترونية إذا ثبت تورط روسيا فيها".

تم تخصيص المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على المعلومات التي تزعم بأن روسيا يمكن أن تدرس إمكانية شن هجوم إلكتروني على الإدارات الأمريكية الحساسة. ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تم توجيهها بشن هجمات إلكترونية.

المصدر: "نوفوستي"