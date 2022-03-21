نقل السفارة الإيرانية في أوكرانيا من كييف إلى مولدوفا
Globallookpress Frank May
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أعلن السفير الإيراني في كييف منوشهر مرادي اليوم الاثنين نقل السفارة الإيرانية في أوكرانيا إلى مولدوفا مؤقتا.
وقال السفير وفقا لوكالة " ISNA" إنه: "نظرا لاستحالة استمرار عمل السفارة في كييف فقد تقرر نقلها مؤقتا إلى كيشيناو عاصمة مولدوفا".
وحسب الدبلوماسي فإنه قد "تم اتخاذ القرار بسبب قرب هذا البلد من أوكرانيا، وأيضا لأن السفير الإيراني لدى كييف يؤدي مهام السفير في مولدوفا أيضا".
المصدر: "تاس"