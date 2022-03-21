زيلينسكي: حلول الوسط المحتملة مع روسيا يجب طرحها على الاستفتاء في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أي حلول وسط قد يتم التوصل إليها مع روسيا، يجب أن تطرح على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريح للتلفزيون الأوكراني، اليوم الاثنين: "كنت أشرح لجميع فرق المفاوضين، أنه عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات التي قد تكون تاريخية، لا بد من إجراء الاستفتاء".

وأضاف أن "الشعب يجب أن يقول ويعطي جوابه بشأن أشكال حل الوسط. وما ستكون حلول الوسط فهذه مسألة محادثاتنا وتفاهماتنا بين أوكرانيا وروسيا. وأنا في كل حال مستعد لأي خطوة إذا كانت مع شعبنا".

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واعتبر زيلينسكي "حل وسط طبيعيا" موافقة أوكرانيا على عدم الانضمام للناتو مقابل ضمانات أمنية.

وقال بهذا الصدد: "نحن نفهم الكل. وهم لا يقبلوننا لأنهم خائفون من روسيا... وعلينا أن نبدي الهدوء ونقول: تمام، ما هي الضمانات الأمنية الأخرى؟".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا قد أجرتا عدة جولات من المحادثات حول التسوية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات