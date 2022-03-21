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المكسيك وفرنسا تطرحان على الجمعية الأممية مشروع قرار حول أوكرانيا

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المكسيك وفرنسا تطرحان على الجمعية الأممية مشروع قرار حول أوكرانيا
Globallookpress Manuel Elias/UN Photo
الأمم المتحدة
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وزعت فرنسا والمكسيك اليوم الاثنين على أعضاء الأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية بأوكرانيا.

ويطالب مشروع القرار روسيا "بوقف فوري للأعمال العدائية ضد أوكرانيا وخاصة الهجمات ضد المدنيين".

وكان المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير، ونظيره المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، قالا في تصريحات سابقة إن بلديهما سيطرحان على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة واعتماد مشروع القرار.

المصدر: وكالات

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