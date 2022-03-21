كييف تدعو بكين إلى لعب "دور مهم" لإيجاد حل للوضع في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، الصين إلى "لعب دور مهم" لإيجاد حل للوضع في أوكرانيا.

وكتب الوزير في تغريدة: "نتشارك موقف بكين حول ضرورة إيجاد حل سياسي للحرب على أوكرانيا، وندعو الصين كقوة دولية، إلى لعب دور مهم في هذه الجهود".

وسبق أن دعا المسؤول الأوكراني الذي يقود المفاوضات مع روسيا ميخائيل بودولياك الصين الأسبوع الماضي إلى اتخاذ موقف و"إدانة الهمجية الروسية".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا في وقت سابق إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات، وأكد دعم بكين لكافة الجهود الدولية البناءة الرامية لإيجاد حل سياسي.

المصدر: وكالات