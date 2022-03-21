السلطات اليونانية تعلن فقدان 3 عمال جراء انفجار قوي داخل مصنع للديناميت

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الاثنين فقدان ثلاثة عمال في أعقاب انفجار قوي داخل مصنع للديناميت الذي يستخدم لأغراض تجارية شمالي البلاد، ونقل عامل إلى مستشفى عقب إصابته بجروح طفيفة.

ووقع الانفجار خارج مدينة غريفينا شمالي اليونان، والتي تقع على بعد 420 كيلومترا شمال غربي العاصمة أثينا.

واستدعي رجال الإنقاذ إلى المصنع الواقع في منطقة نائية تبعد ثلاثين كيلومترا خارج غريفينا.

وقال حاكم المنطقة، غيورغوس كاسابيديس، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "سكان المدينة سمعوا دوي الانفجار"، مضيفا: "كان هذا انفجارا ضخما للغاية رصدناه على بعد عشرات الكيلومترات".

وأشار إلى أن "خبراء المفرقعات والمتخصصون في عمليات الإنقاذ في طريقهم لتأمين الموقع، والتأكد من عدم وجود عواقب ثانوية جراء الانفجار الأولي، واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة أثناء التحقيق في أسباب الحادث".

المصدر: "أسوشيتد برس"