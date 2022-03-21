 
مباشر

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإماراتي في أبو ظبي

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإماراتي في أبو ظبي
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snao

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي.

وجاء اللقاء على هامش زيارة الوزير التركي إلى أبو ظبي، للمشاركة كضيف شرف في الدورة الـ16 لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية لدولة الإمارات

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه بحث مع نظيره الإماراتي، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة أوكرانيا.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا