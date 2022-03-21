وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإماراتي في أبو ظبي

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي.

وجاء اللقاء على هامش زيارة الوزير التركي إلى أبو ظبي، للمشاركة كضيف شرف في الدورة الـ16 لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية لدولة الإمارات

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه بحث مع نظيره الإماراتي، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة أوكرانيا.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık.



Met w/FM @ABZayed of #UAE. Discussed bilateral relations & regional developments, especially in Ukraine. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/Yt485R1uq9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 21, 2022

المصدر: "الأناضول"