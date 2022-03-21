وزير الزراعة الفرنسي يحذر من أزمة غذاء عالمية

قال وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي، إن هناك خطرا لحدوث "أزمة غذائية على نطاق عالمي"، بسبب تبعات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، أن "الوزراء الأوروبيين سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في مكالمة عبر الفيديو".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الخميس، إن الأزمة في أوكرانيا "ستؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر القادمة".

يذكر أن أوكرانيا تنتج نحو 10% من صادرات القمح العالمية، و14% من صادرات الذرة، وحوالي نصف كمية زيت دوار الشمس في العالم، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

المصدر: وكالات