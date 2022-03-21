بينيت: لن أخوض معركة علنية مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الولايات المتحدة تتفهم أن إسرائيل لن تدعم عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني،" لكنني لن أخوض معركة علنية بشأن هذه المسألة".

وأشار بينيت إلى أنه "في عام 2015 قبل الصفقة الأولى، كان خطاب ما قبل التوقيع في ذروته وتم التوقيع على الاتفاقية. لم يتم التوقيع عليها فقط، ولكن بعد ذلك تم إغلاق الآذان في واشنطن بشأن كل الأمور. أنا لا أخوض في الخلافات فقط من أجل الخلافات"، مضيفا: "سأذهب إلى الحرب فقط إذا كانت هناك فرصة حقيقية للنجاح وهدف جدير".

وشدد على أن "الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية مدعومة من قبل دولة في العالم"، مشيرا إلى أنه "لا يكاد يمر يوم لا يقوم فيه الحرس الثوري بأعمال إرهابية في الشرق الأوسط، ضد الإمارات العربية المتحدة، وضد شعوب أخرى، ويحاولون الآن إيذاء الأمريكيين والإسرائيليين. إنها منظمة رهيبة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"