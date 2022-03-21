إيران.. معتقل يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية يبدأ إضرابا عن الطعام

بدأ مواطن بريطاني- أمريكي، معتقل في سجن إيراني، اليوم الاثنين، إضرابا عن الطعام، بحسب ما أعلنت عائلته.

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وقالت عائلة مراد طهباز، الذي يحمل الجنسية الإيرانية أيضا، إنه بدأ إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

وبات وضع مراد طهباز (69 عاما) الذي أوقف مع ناشطين بيئيين آخرين في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا"، غير أكيد.

المصدر: BBC

وأوضحت شقيقته ترانه طهباز، إن شقيقها كان ضمن الاتفاق الذي أدى الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن نازنين زاغاري-راتكليف (43 عاما) وانوشه آشوري (67 عاما) اللذين اعتقلا في إيران لعدة سنوات بعد الحكم عليهما باتهامات لطالما قاما بنفيها.

وأضافت شقيقته، إن مراد طهباز نقل نحو وجهة غير محددة وبدأ "إضرابا عن الطعام"، لافتة إلى أنه مصاب بالسرطان وأصيب بفيروس كورونا مرتين، وخسر "40 كلغ من وزنه".

المصدر: BBC