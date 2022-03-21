ريابكوف وسفير الصين لدى موسكو يبحثان مسألة الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

بحث سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي مع سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، قضايا الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "من الجانب الروسي تم التطرق إلى قضايا الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، وإلى الجهود المبذولة بخصوص ذلك عبر المنظمات الدولية".

إقرأ المزيد

من جانب آخر لفت البيان إلى أن "الجانبين شددا على الكفاءة العالية للتعاون في السياسة الخارجية الروسية الصينية".

وستطالب روسيا المجتمع الدولي بالنظر في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 10 مارس أنها تلقت معلومات تؤكد الدور الريادي للبنتاغون في تمويل وإجراء البحوث البيولوجية العسكرية في أوكرانيا.

وسبق أن أشار الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة ترفض السماح بالتحقق الدولي في المعامل البيولوجية التي تشرف عليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوكرانيا ، مما يعني أن لديها ما تخفيه.

وكانت الصين قد دعت، إلى جانب روسيا، الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها العسكرية والبيولوجية بشكل كامل على أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس