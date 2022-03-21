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الولايات المتحدة.. إعدام 85 ألف طائر في ولاية داكوتا بسبب الإنفلونزا

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الولايات المتحدة.. إعدام 85 ألف طائر في ولاية داكوتا بسبب الإنفلونزا
Gettyimages.ru
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أعلن مسؤولون في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، إعدام 85 ألف طائر في منشأتين حكوميتين، وسط أول انتشار لأنفلونزا الطيور في الولاية منذ 2015.

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وحصل تفشي المرض في مزرعتين بمقاطعة تشارلز مينكس، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، وفقا لإذاعة ساوث داكوتا العامة.

وأوضحت السلطات أنه تم إعدام الطيور الأخرى التي كانت على اتصال وثيق بالطيور المصابة بالإنفلونزا.

وقال الطبيب البيطري المساعد، الدكتور مندل ميللر في تقرير: "إن موقعين آخرين يخضعان للتحقيق، وسيتم تحديدهما إذا جاءت الاختبارات إيجابية".

من جهتها، أوضحت إدارة الصيد والأسماك والمتنزهات (GFP) يوم السبت أن العدوى الحالية تشمل "أنفلونزا الطيور شديدة العدوى".

وذكرت ولاية ساوث داكوتا أن تفشي إنفلونزا الطيور في 10 مزارع في عام 2015، أثر آنذاك على 50 مليون طائر في 15 ولاية.

المصدر: THE HILL

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